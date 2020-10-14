В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного сожителя

Экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 48-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который напал на сожительницу с металлической шумовкой.
Росгвардейцы прибыли в частный дом на сигнал 52-летней потерпевшей. По предварительной информации, во время совместного распития спиртных напитков у нее произошел конфликт с сожителем на почве ревности. В результате подвыпивший мужчина схватил с домашней печи металлическую шумовку и попытался напасть на женщину. Испуганная гражданка выбежала на улицу и обратилась за помощью к стражам правопорядка. Росгвардейцы задержали дебошира для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее привлекавшийся к административной ответственности за побои 48-летний местный житель.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции.
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