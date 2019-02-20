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В Ленинске-Кузнецком состоялось Первенство Кемеровской области по смешанному боевому единоборству (ММА)

Тяжинский район представлял воспитанник детско-юношеской спортивной школы Сергей Казеннов (тренер-преподаватель Семен Валерьевич Никифоров).
Юный спортсмен провел два боя, каждый из которых выиграл досрочно и стал победителем Первенства Кузбасса по ММА. Тем самым Сергей Казеннов вошел в состав сборной Кузбасса и отобран на соревнования Сибирского федерального округа, которые состоятся с 1 по 4 марта 2019 года в городе Кемерово.

Спорт
Ленинск-Кузнецкий
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/02/2019
Спорт
Ленинск-Кузнецкий
Тяжин
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