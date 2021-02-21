В Ленинске-Кузнецком состоялось Первенство Кузбасса по смешанным боевым единоборствам ММА

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В Кемерово после обыска задержан редактор журнала «Абажур» Неверов В Кемерово после обыска задержан редактор журнала "Абажур" Фома Неверов. Об этом сообщила...

Ребро вошло в легкое: водитель попал под колеса своего автобуса на кузбасской шахте По словам очевидца, ребро вошло в легкое пострадавшего. Мужчину госпитализировали и положили "...