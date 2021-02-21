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В Ленинске-Кузнецком состоялось Первенство Кузбасса по смешанным боевым единоборствам ММА

Около двухсот сильнейших бойцов со всего региона боролись за право выступать за Кузбасс на всероссийских соревнованиях. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Никифорова Семена Валерьевича.
Ребята достойно провели свои поединки: Андрей Поликарпов – первое место, Никита Трофимов – первое место, Глеб Аникеев – третье место, Денис Школа – третье место.

Спорт
Ленинск-Кузнецкий
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/02/2021
Спорт
Ленинск-Кузнецкий
Тяжин
Новости Кузбасса

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