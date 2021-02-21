В Ленинске-Кузнецком состоялось Первенство Кузбасса по смешанным боевым единоборствам ММА

Около двухсот сильнейших бойцов со всего региона боролись за право выступать за Кузбасс на всероссийских соревнованиях. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Никифорова Семена Валерьевича.
Ребята достойно провели свои поединки: Андрей Поликарпов – первое место, Никита Трофимов – первое место, Глеб Аникеев – третье место, Денис Школа – третье место.
21/02/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Исполнительница в социальной сети Instagram выступила против домашнего насилия. Певица Валерия...
|
В Кемерово после обыска задержан редактор журнала "Абажур" Фома Неверов. Об этом сообщила...
|
По словам очевидца, ребро вошло в легкое пострадавшего. Мужчину госпитализировали и положили "...
|
В Кемерове построят новый мост На Советском проспекте планируется к строительству пешеходный мост.