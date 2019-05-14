15 мая в Ленинске-Кузнецком стартует VII Всероссийский фестиваль поэзии памяти Алексея Бельмасова.

На фестиваль съедутся поэты и писатели из различных городов и районов Кузбасса, России, ближнего и дальнего зарубежья для знакомства с современными поэтами, обмена мнениями, повышения уровня литературной образованности современного читателя и слушателя.

На протяжении пяти дней состоятся семинары поэзии, творческие встречи, поэтические конкурсы и выступления которые будут способствовать открытию новых имен в поэзии, консолидации поэтов, созданию условий для их общения, пропаганде поэзии, ее роли в развитии личности, продвижению наиболее интересных работ молодых поэтов.



Мероприятия фестиваля пройдут на базе Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской. Открытие фестиваля 15 мая (14:00, пр. Кирова, 93).

Фото из от крытых источников