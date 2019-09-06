В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ

В Прокопьевском районе проходит парад звезд российского кинематографа Сегодня в Прокопьевске стартовал фестиваль народного кино. Именитые актеры российского...

Названы сроки, когда в Кузбассе начнут давать отопление С наступлением сентября ночные температуры в Кузбассе стали опускаться ниже нулевой отметки,...

В Новокузнецке прогнозируют опасный ветер По информации Кемеровского гидрометцентра с 6 по 8 сентября днём ожидается от +17 до +22, ночью от...