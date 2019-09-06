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В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ

5 сентября в больницу Ленинска-Кузнецкого с термическими ожогами госпитализирована 63-летняя женщина.

Предварительно установлено, что потерпевшая проживает в частном доме, имеющим печное отопление. Вечером женщина растопила печь, внезапно раздался холопок.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые оказали хозяйке дома первую помощь, после чего она была госпитализирована. По имеющейся информации, в данном районе располагаются отработанные горные выработки угольных шахт. В рамках проверки будет устанавливаться предприятие, которому они принадлежат и надлежащим ли образом они содержатся. По одной из версий в подвале дома мог скопиться газ метан, следствию предстоит установить, откуда произошла его утечка.  

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
06/09/2019
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