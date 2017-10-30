В Ленинске-Кузнецком в шахте погиб рабочий

Утром 29 октября в горной выработке одной из шахт Ленинска-Кузнецкого обнаружено тело 34-летнего горного мастера.
Предварительно установлено, потерпевший находился под землей, ехал на электровозе и смотрел на состоянии подземного хода. Рядом с ним был водитель электровоза.
В кровле шахты установлены крюки и за один из них 34-летний мужчина зацепился рабочей курткой. Его выдернуло и затянуло между бортом электровоза и выработки, протянув около 3 м. до момента пока электровоз не остановился.
По предварительным данным потерпевший не имел права ехать на электровозе, он должен был ехать в вагоне или идти пешком в соответствии со своей должностной инструкцией.
Коллеги вызвали спасателей, тело рабочего подняли на поверхность.
30/10/2017
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