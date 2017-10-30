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В Ленинске-Кузнецком в шахте погиб рабочий

Утром 29 октября в горной выработке одной из шахт Ленинска-Кузнецкого обнаружено тело 34-летнего горного мастера.

Предварительно установлено, потерпевший  находился  под землей, ехал на электровозе и смотрел на состоянии подземного хода. Рядом с  ним был водитель электровоза.

В кровле шахты установлены крюки и за один из них 34-летний мужчина зацепился рабочей курткой. Его выдернуло и затянуло между бортом электровоза и выработки,  протянув около 3 м. до момента пока электровоз не остановился.

По предварительным данным потерпевший  не имел права ехать на электровозе, он должен был ехать в вагоне или идти пешком в соответствии со своей должностной инструкцией.

Коллеги вызвали спасателей, тело рабочего подняли на поверхность. 

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kuzbassnews.ru
30/10/2017
Происшествия
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