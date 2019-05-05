В Ленинске-Кузнецком за пьяное вождение мужчину приговорили к обязательным работам

Ленинск-Кузнецкий городской суд признал ранее судимого 27-летнего местного жителя виновным в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.
В декабре 2018 года во время патрулирования около 05:00 сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» остановили автомобиль «Нива». Во время проверки полицейские заметили, что у водителя имелись явные признаки опьянения. Кроме того, было установлено, что по приговору суда водитель был лишен права управления транспортными средствами на два с половиной года за нетрезвую езду. Медицинское освидетельствование показало, что автомобилист вновь сел за руль в состоянии опьянения.
Суд приговорил его к обязательным работам сроком на 350 часов с лишением заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 8 месяцев.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Один из кемеровчан, например, решил сплавиться вниз по Томи на надувном матрасе. Фото и видео, на...
|
В Кемерове ночью загорелся гараж с двумя иномарками.
|
Сегодня в Белове загорелся полигон бытовых отходов, в результате чего чёрные клубы едкого дыма...
|
Местные власти периодически организовывают подвоз питьевой воды, но её катастрофически мало....