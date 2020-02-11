В Ленинске-Кузнецком задержали наркоторговку

В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили размещенную в одном из городских пабликов Ленинска-Кузнецкого информацию о том, что неизвестные регулярно осуществляли закладки с наркотическими средствами.

Полицейские задержали 34-летнюю злоумышленницу, которая оборудовала на улице Пушкина тайники с запрещенными веществами.

При личном досмотре полицейские изъяли у нее около 80 приготовленных к сбыту свертков с героином и фентанилом. Задержанная пояснила, что продавала наркотики бесконтактным способом.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Согласно санкциям данных статей, максимальная мера наказания составляет 20 лет лишения свободы.