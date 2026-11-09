В Ленинском районе Кемерово трое местных жителей осуждены за хулиганство

Ленинский районный суд г. Кемерово постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Установлено, что осужденные 29 января 2026 года, находясь в общественном месте, совершили нападение на прохожего, причинив ему телесные повреждения.

Противоправные действия соучастников были пресечены проходящими мимо гражданами. При этом один из хулиганов оказал сопротивление с применением насилия.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали в полном объеме, принесли извинения потерпевшим.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде принудительных работ на срок от 1 года до 1 год 8 месяцев с ежемесячным удержанием 15 % из заработной платы в доход государства.

Фото: пресс-служба Прокуратуры области