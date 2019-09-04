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В лес - за грибами и хорошим настроением!

В Калтане Центр социального обслуживания организовал для получателей социальных услуг поездку в осенний лес. После сбора грибов участники похода устроили привал, во время которого хвалились результатами тихой охоты, делились рецептами засолки грибов, наслаждались тишиной, ароматами и яркими красками осени.

«В рамках национального проекта «Демография» в нашем центре разработан ряд мероприятий, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. Одно из них – организация похода в лес. Двигательная активность, общение за чашкой горячего чая на лоне природы положительно сказались на самочувствии и настроении наших подопечных», - отметила директор ЦСО Светлана Петровна Коротаева.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
04/09/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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