В лес - за грибами и хорошим настроением!

В Калтане Центр социального обслуживания организовал для получателей социальных услуг поездку в осенний лес. После сбора грибов участники похода устроили привал, во время которого хвалились результатами тихой охоты, делились рецептами засолки грибов, наслаждались тишиной, ароматами и яркими красками осени.
«В рамках национального проекта «Демография» в нашем центре разработан ряд мероприятий, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. Одно из них – организация похода в лес. Двигательная активность, общение за чашкой горячего чая на лоне природы положительно сказались на самочувствии и настроении наших подопечных», - отметила директор ЦСО Светлана Петровна Коротаева.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Девушка, проживающая в городе Кемерово сделала пикантный фотоснимок на фоне нового Президентского...
|
Кемерово станет площадкой для Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятия...
|
Портрет легендарного кемеровчанина украсил фасад дома по улице Веры Волошиной, 37. Автором...
|
Уже много лет власти региона говорят о катастрофическом состоянии кузбасской медицины. С приходом...