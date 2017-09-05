В Лесной Поляне открывается детский сад на 350 мест

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350 маленьких жителей Лесной Поляны в возрасте от 2 до 7 лет смогут посещать новый современный детский сад.
Второй корпус Центра развития ребёнка – детского сада №26, сдан в эксплуатацию 5 сентября. В нем светлые, просторные групповые комнаты с игровым оборудованием и специальным развивающим дидактическим материалом. Также оборудованы специальные помещения для занятий конструированием и робототехникой, создана экологическая тропа, лаборатория юных экологов, бассейн с современной системой очистки воды и автоматическим подогревом.
Особое внимание в детском саду уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, создан консультативный пункт для родителей, чьи дети по состоянию здоровья не могут ходить в детский сад.
05/09/2017
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