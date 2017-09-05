Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Лесной Поляне открывается детский сад на 350 мест

350 маленьких жителей Лесной Поляны в возрасте от 2 до 7 лет смогут посещать новый современный детский сад.

Второй корпус Центра развития ребёнка – детского сада №26, сдан в эксплуатацию 5 сентября. В нем светлые, просторные групповые комнаты с игровым оборудованием и специальным развивающим дидактическим материалом. Также оборудованы специальные помещения для занятий конструированием и робототехникой, создана экологическая тропа, лаборатория юных экологов, бассейн с современной системой очистки воды и автоматическим подогревом.

Особое внимание в детском саду уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, создан консультативный пункт для родителей, чьи дети по состоянию здоровья не могут ходить в детский сад.

Образование
Топ
Лесная Поляна
kuzbassnews.ru
05/09/2017
Образование
Топ
Лесная Поляна
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец «помассировал» пенсионерку на 100 000 рублей
Найдя сверток со 100 000 рублями, мужчина забрал его и сообщил пенсионерке, что сам нашел...
Ночью в Кемерове выгорел редкий автомобиль
5 сентября, в ночное время на территории областного центра в жилом районе загорелся автомобиль Land...
В Кузбассе молодой мужчина попытался ограбить шахту
В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали 32-летнего жителя Прокопьевска, который попытался ограбить...
В Новокузнецке пройдёт Международный театральный фестиваль «Окна»
Для участников фестиваля проведут специальные семинары, для всех желающих будет организована онлайн...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus