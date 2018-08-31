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В Лесной Поляне установили кинетический арт-объект

В Лесной Поляне на Осеннем бульваре появилась первая в городе кинетическая скульптура - «ВДОХновение», высотой более 4,5 метров. Скульптура представляет собой механическую конструкцию, приводимую в движение ветром.

Культура
Топ
Лесная Поляна
kuzbassnews.ru
31/08/2018
Культура
Топ
Лесная Поляна
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