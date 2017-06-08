В Лесной Поляне установят специальные держатели для DOG-пакетов

28-летний мотоциклист погиб в ДТП с Toyota Corolla в Полысаеве 28-летний мотоциклист на Kawasaki погиб по вине водителя иномарки Toyota Corolla в кузбасском...

Какая судьба ждёт башни на Доме быта Новокузнечане интересуются, когда уберут рекламные конструкции с кольца на Доме быта.

6-летний мальчик получил увечья, прыгая на надувном батуте в парке Чуть позже прочитала также официальное сообщение на сайте областного Следственного комитета. Чтобы...