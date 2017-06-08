В Лесной Поляне установят специальные держатели для DOG-пакетов

8 июня городе-спутнике Кемерова Лесная Поляна в парке «Счастливое детство» на бульваре Осенний установят 10 диспенсер-держателей для гигиенических комплектов «DOG-пакет».
В гигиенические комплекты входит бумажный пакет, совок в виде бигованной картонной вставки и изготовленные из вторсырья гигиенические пакеты «DOG-пакеты».
08/06/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
28-летний мотоциклист на Kawasaki погиб по вине водителя иномарки Toyota Corolla в кузбасском...
|
Новокузнечане интересуются, когда уберут рекламные конструкции с кольца на Доме быта.
|
Чуть позже прочитала также официальное сообщение на сайте областного Следственного комитета. Чтобы...
|
Температура днем до +24,+29°С, в ночь на четверг +10,+15°С, местами +5,+10°С. В четверг в регион...