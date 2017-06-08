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В Лесной Поляне установят специальные держатели для DOG-пакетов

8 июня городе-спутнике Кемерова Лесная Поляна в парке «Счастливое детство» на бульваре Осенний установят 10 диспенсер-держателей для гигиенических комплектов «DOG-пакет».

В гигиенические комплекты входит бумажный пакет, совок в виде бигованной картонной вставки и изготовленные из вторсырья гигиенические пакеты «DOG-пакеты».

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kuzbassnews.ru
08/06/2017
Общество
Топ
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Лесная Поляна
Новости Кузбасса

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