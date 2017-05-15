В Лесной Поляне выбрали финалистов «Молодой семьи Кузбасса»

13 мая в Лесной Поляне за право выйти в финал конкурса «Молодая семья Кузбасса»состязались 25 семей.

Все они ранее победили в городских и районных этапах.

Молодые семьи демонстрировали знания в викторине «Всезнайка», представляли видеоматериалы об участии в экологической акции «Вклад нашей семьи в экологию Кузбасса» в своих территориях. Завершающим испытанием стала спортивная семейная эстафета «Веселые старты».

В итоге в финал конкурса (пройдет 8 июня в Мысках) вышли 5 семей: Заречневых (Кемерово), Шароновых (Белово), Гордиенко (Мыски), Бабич (Полысаево), Стасюк (Юрга).