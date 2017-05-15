Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Лесной Поляне выбрали финалистов «Молодой семьи Кузбасса»

13 мая в  Лесной Поляне  за право выйти в финал конкурса «Молодая семья Кузбасса»состязались 25 семей.

Все они ранее победили в городских и районных этапах.

Молодые семьи демонстрировали знания в викторине «Всезнайка», представляли видеоматериалы об участии в экологической акции «Вклад нашей семьи в экологию Кузбасса» в своих территориях. Завершающим испытанием стала спортивная семейная эстафета «Веселые старты».

В итоге в финал конкурса (пройдет 8 июня в Мысках) вышли 5 семей: Заречневых (Кемерово), Шароновых (Белово), Гордиенко (Мыски), Бабич (Полысаево), Стасюк (Юрга).

Культура
Белово
Кемерово
Лесная Поляна
Мыски
Полысаево
Юрга
kuzbassnews.ru
15/05/2017
Культура
Белово
Кемерово
Лесная Поляна
Мыски
Полысаево
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке гвардейцы раскрыли преступление за 12 минут
В Новокузнецке бойцы Росгвардии по горячим следам задержали двух уличных грабителей. На раскрытие...
Кемеровчанин получил срок за экстремизм
В Кемерове суд приговорил 23-летнего местного жителя к двум годам тюрьмы условно с испытательным...
В Кузбассе «Бонни и Клайд» попались на кофе и шоколадках
«Бонни и Клайда» удалось задержать спустя считанные минуты с момента бегства из торговой точки:...
В Кузбассе фирма скрыла от государства миллионы рублей
Речь идёт о незаконных действиях коммерческой организации, скрывшей от государства порядка 16...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus