В лесных насаждений Кузбасса установлено 400 феромонных ловушек

С целью обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия и наблюдения за ранее выявленными популяциями карантинных объектов на землях лесного фонда Кузбасса в 2022 инспекторы отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установили 400 феромонных ловушек.

В этом сезоне установлено 100 ловушек на усачей рода Monochamus, 300 ловушек сибирского и непарного шелкопрядов, 90 % ловушек уже собрано и направлено для проведения фитосанитарной экспертизы в КемИЛ ФГБУ ЦНМВЛ. В текущем году ловушки с «ароматным» диспенсером развешаны в лесничествах Промышленновского, Гурьевского, Беловского, Новокузнецкого, Мариинского, Тяжинского, Ижморского, Тисульского и Яшкинского районов области.

Кроме того проводиться и визуальный осмотр лесных насаждений с целью обнаружения повреждений карантинными вредителями.

По завершении всего цикла обследовательских мероприятий все ловушки будут изучены в лабораторных условиях. А в случае обнаружения карантинных насекомых-вредителей будут проводиться специальные карантинные мероприятия, направленные на локализацию и уничтожение выявленных вредителей.