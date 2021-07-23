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В летний период Почта России будет доставлять посылки в США прямыми авиарейсами

Почта России договорилась с Аэрофлотом о ежедневной доставке почтовых отправлений прямыми пассажирскими авиарейсами. В среднем это позволит сократить сроки доставки из России на 50% и ежедневно доставлять в США около 5 тонн посылок и писем. До этого Почта использовала до 5 прямых и до 4 транзитных рейсов в неделю.

США – лидер по количеству экспортных отправлений из России (доля отправлений в США составляет 32% в общем объеме экспорта). За первое полугодие 2021 г. Почта доставила в Штаты больше 720 000 отправлений, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 г.

«Из-за пандемии количество прямых пассажирских авиарейсов до сих пор не восстановилось, поэтому мы вынуждены использовать транзитные перевозки для доставки почты. К сожалению, это сильно сказывается на сроках доставки. Например, в этом году нам приходилось доставлять отправления в США через ряд европейских и даже африканских хабов. Но часто из Москвы в транзитную точку летит намного больше рейсов с почтой, чем оттуда в США, также случаются задержки и отмены рейсов. Поэтому мы очень рады, что теперь сможем вывозить прямыми рейсами весь объем посылок в США и сократить сроки доставки до получателей», – отметил Игорь Чебунин, заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России». 

Всего за первые два квартала 2021 г. Почта доставила 2,2 млн экспортных отправлений. Из них почти половину составляют посылки малых и средних предпринимателей. Помимо США, самыми популярными экспортными направлениями являются Германия – 8%, Великобритания – 6%, и Украина – 5%. 

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

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