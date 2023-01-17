Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В линейном отделе МВД России на станции Белово проходит акция «Студенческий десант»

Накануне Дня Российского Студенчества в линейном отделе (ЛО) МВД России на станции Белово стартовала ежегодная Всероссийская акция «Студенческий десант», в ходе которой сотрудники транспортной полиции совместно с членами Общественного совета познакомили студентов Беловского института (филиала) Кемеровского Государственного Университета с работой транспортной полиции.

Заместитель начальника линейного отдела подполковник внутренней службы Виктор Понамарев рассказал о правилах приема на службу в органы внутренних дел и об обучении в высших учебных заведениях системы МВД России, остановился на специфике деятельности различных подразделений транспортной полиции. В беседе с оперуполномоченным отделения уголовного розыска учащиеся узнали о правилах поведения в социальных сетях, о деятельности экстремистских организаций, недопустимости репостов сообщений, содержащих запрещенный контент, и напомнил об ответственности, наступающей за пропаганду и публичные призывы к насилию.

Интерес студентов вызвала аллея героев Российской Федерации, а также медали и кубки, завоеванные транспортными полицейскими на различных спортивных соревнованиях. Студентам продемонстрировали спортивный зал линейного отдела, где сотрудники транспортной полиции занимаются физической подготовкой.

В ходе обзорной экскурсии по линейному отделу гости увидели работу эксперта-криминалиста по поиску, изъятию следов и объектов для криминалистических исследований, узнали об особенностях дактилоскопии и сами побывали в роли экспертов, разыскивая следы пальцев рук на различных предметах. Член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово, доцент кафедры гуманитарных наук Елена Комарова выразила огромную признательность за интересную и полезную встречу и отметила важность работы с молодежью. Участие в акции "Студенческий десант"  способствует повышению правовой грамотности подростков и молодежи, формированию правопослушного поведения, виктимологической профилактике и профессиональной ориентации.

 

 

Фото: ЛО МВД России на станции Белово

Образование
Белово
kuzbassnews.ru
17/01/2023
Образование
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus