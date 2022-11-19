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В Листвянской средней школе Тяжинского округа после ремонта открылась столовая

Обновлённую школьную столовую посетил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. На кухне установлено новейшее технологическое оборудование, соответствующее современным нормам и требованиям – электроплиты, электросковорода, пароконвектомат, посудомоечная машина, холодильники.
Помещение моечного цеха оборудовано новыми ваннами, душевым комплексом для мытья посуды. Пищеблок оснащен новым кухонным инвентарем, посудой и столовыми приборами. Помещение для хранения продуктов оборудовано стеллажами, кондиционером.
В ходе ремонта заменены электропроводка, электросветильники, окна, внутренние и входные двери. На стенах заменена плитка, обновлен пол, канализационная система. Выполнены штукатурные работы.
Преобразился и обеденный зал – для него была закуплены новые столы и стулья. Для соблюдения санитарно-эпидемических мер в столовой установили 5 рециркуляторов.
Теперь 116 обучающихся и 20 сотрудников педагогического коллектива школы будут получать вкусные завтраки и обеды в новой современной столовой.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/11/2022
Образование
Тяжин

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