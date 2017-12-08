В Малиновке открыли концертный зал, первыми зрителями и гостями стали ветераны шахты «Алардинская»

Завершены восстановительные работы еще в одной части здания бывшей школы № 19 п. Малиновка. Теперь здесь будет располагаться концертный зал, рассчитанный на 180 человек.

Установлены световое и звуковое оборудование, механика сцена, есть широкоформатный экран, проектор, закуплена мебель. Для артистов отведена отдельная гримерная комната, для посетителей - колонный зал и гардеробная. В уютном и светлом зале созданы все условия для проведения праздников, творческих гостиных, репетиций и концертов, встреч, лекторий, мастер-классов и других мероприятий.

- Актуальность его достаточно большая, так как основной зал в ДК «Прогресс» находится на капитальном ремонте и требует значительных вложений, - рассказывает глава Калтанского городского округа И.Ф. Голдинов. – Заниматься творческой группе дворца культуры и одаренным детям школы искусств где-то надо, поэтому было принято решение отремонтировать эту часть здания бывшей школы.

Постановлением губернатора Кемеровской области за многолетний труд, личный вклад в развитие угольной отрасли Кузбасса юбилейной медалью «70 лет Дню Шахтера» были награждены ветераны труда угольной промышленности В.С. Куксин, П.А. Марионкин, П.А. Мячиков, В.И. Полин, В.Т. Расторгуев, Н.Т. Синявский. Областные награды ветеранам вручил глава муниципального образования.

Пожелания здоровья, долголетия, бодрости духа звучали от председателя совета ветеранов войны и труда КГО Н.И. Князевой.

Фильм об истории шахты «Алардинская» вызвал у ветеранов легкую ностальгию, а яркие выступления творческих коллективов ДК «Прогресс» вновь вернули на их лица добрые улыбки.