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В Малиновке состоялась премьера спектакля «Три красавицы»

Автор комедии Валентин Красногоров, член Союза писателей и Союза театральных деятелей России. 

На профессиональной сцене концертного зала Малиновки играли жительницы поселка: Наталья Донских, Полина Стрелковская и Ирина Безнощенко – актрисы театральной студии «За шкафом», действующей при ДК «Прогресс».

По сюжету три подруги решают изменить свою судьбу. Героини живут в эпоху Интернета, но мало чем отличаются от своих предшественниц. Они так же мечтают, сопереживают друг другу и надеются, что для каждой найдется по сказочному принцу. Добрая комедия убеждает зрителя в том, что годы не являются помехой для поисков любви и счастья.

Спектакль жителям поселка понравился. От участниц театральной студии они ждут новых премьер.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
06/05/2019
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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