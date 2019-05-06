В Малиновке состоялась премьера спектакля «Три красавицы»

Автор комедии Валентин Красногоров, член Союза писателей и Союза театральных деятелей России.

На профессиональной сцене концертного зала Малиновки играли жительницы поселка: Наталья Донских, Полина Стрелковская и Ирина Безнощенко – актрисы театральной студии «За шкафом», действующей при ДК «Прогресс».

По сюжету три подруги решают изменить свою судьбу. Героини живут в эпоху Интернета, но мало чем отличаются от своих предшественниц. Они так же мечтают, сопереживают друг другу и надеются, что для каждой найдется по сказочному принцу. Добрая комедия убеждает зрителя в том, что годы не являются помехой для поисков любви и счастья.

Спектакль жителям поселка понравился. От участниц театральной студии они ждут новых премьер.