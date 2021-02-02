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В Марьевке прошла познавательная программа «Что я знаю о родном крае»

Мероприятие, посвященное 58-летию со дня образования Яйского округа, состоялось на базе литературно-мемориального музея Василия Дмитриевича Федорова. Посетители познакомились с Книгой почета работников совхоза «Марьевский», а также юбилейными сборниками, изданными к 50-ти и 55-летию Яйского района.
Также вниманию гостей была представлена новая Книга памяти, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны Яйского муниципального округа.

Культура
Яя
kuzbassnews.ru
02/02/2021
Культура
Яя
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