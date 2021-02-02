В Марьевке прошла познавательная программа «Что я знаю о родном крае»

Кемеровские власти планируют демонтировать старый Кузнецкий мост через реку Томь Власти города Кемерова планируют демонтировать старый Кузнецкий мост через реку Томь, который...

Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса по коронавирусу Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал новое распоряжение, связанное с пандемией коронавируса...

Вечеринка завершилась массовой дракой в баре Новокузнецка Посетители одного из баров в Новокузнецке устроили потасовку на почве ревности. Двое мужчин,...