В Мариинске досрочно возобновлена деятельность детского сада № 9 «Аленка», в котором была обнаружена повышенная концентрация радиоактивного газа

30 августа 2019 года Мариинским городским судом Кемеровской области на 30 суток была приостановлена деятельность (эксплуатация) зданий детского сада № 9 «Аленка» в связи с выявлением сотрудниками Мариинского территориального отдела Роспотребнадзора повышенного содержания радиоактивного газа радона в ряде помещений образовательного учреждения.

Тогда по результатам проведённой 28 августа 2019 года плановой проверки уровень максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе игровых комнат, медицинских кабинетов, методического кабинета и кабинета заведующей детским садом составил от 218,14 до 262,34 Бк/куб.м.(при норме не более 200 Бк/куб.м.). При этом в холле (приёмной групп) одного из зданий показатель содержания радона составил 392,6 Бк/куб.м., а в спальне старшей группы – 851,76 Бк/куб.м.

23 сентября 2019 года в суд от заведующей детским садом поступило ходатайство о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления деятельности (эксплуатации) зданий учреждения в связи с тем, что в результате проведённых работ по устройству вентиляции зданий выявленные нарушения были устранены.

Мариинским городским судом Кемеровской области в ходе рассмотрения ходатайства были изучены представленные в судебное заседание территориальным отделом Роспотребнадзора экспертные заключения, из которых следует, что были проведены лабораторные испытания в виде измерений максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объёмной активности (ЭРОА) радона. Данные показатели в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей, а также в игровых комнатах старшей и младших групп, в спальне старшей группы и в холле (приёмной групп) составили от 14,2 до 46,8 Бк/куб.м. при гигиеническом нормативе не более 200 Бк/куб.м., что соответствует требованиям норм и основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности, а также гигиеническим требованиям по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения.

Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил ходатайство заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников № 9 «Аленка», досрочно прекратив административное наказание в виде административного приостановления деятельности (эксплуатации) зданий учреждения с 25 сентября 2019 года.