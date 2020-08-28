В Мариинске издан набор закладок, посвященных мариинцам-фронтовикам, Героям Советского Союза

Материал, которым пополнился библиотечный фонд краеведческой литературы, библиотекарь модельной библиотеки для детей и юношества Татьяна Недосеева подготовила к 75-летию Великой Победы и к 300-летию Мариинска.
К 60-летию Победы, в библиотеке был издан сборник «Наша слава и наша гордость» с биографиями Героев Советского Союза – мариинцев. Нынешний материал, который предлагается в виде набора закладок, дает возможность использовать его в более удобном формате на уроках мужества, запланированных для юных читателей.
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