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В Мариинске изъяли крупную партию марихуаны

Житель села Вторая Николаевка (Мариинск) хранил в надворных постройках два мешка с высушенной травой, имеющей характерный запах конопли. Именно их обнаружили полицейские во время отработки сигнала о незаконном хранении наркотических средств.

Хозяин дома пояснил, что наркотикосодержащее растение собрал сам и хранил для личного потребления. Общая масса изъятого наркотика составила 5,7 кг, что является крупным размером.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
06/04/2018
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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