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В Мариинске мать накопила долг по алиментам на 844 тысячи рублей

Прокуратурой Мариинска во время проверки установила, что в отделе судебных приставов по г. Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам находится исполнительное производство о взыскании с 40-летней женщины алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей. Задолженность по выплате алиментов превышает 844 тысячи рублей.

Оказалось, что женщина не работала, на учете в центре занятости не состояла, материальной помощи детям не оказывала.

В октябре 2018 года она привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой города,  возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

Общество
Происшествия
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Верх-Чебула
Мариинск
kuzbassnews.ru
04/03/2019
Общество
Происшествия
Топ
Верх-Чебула
Мариинск
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