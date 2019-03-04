В Мариинске мать накопила долг по алиментам на 844 тысячи рублей

Прокуратурой Мариинска во время проверки установила, что в отделе судебных приставов по г. Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам находится исполнительное производство о взыскании с 40-летней женщины алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей. Задолженность по выплате алиментов превышает 844 тысячи рублей.
Оказалось, что женщина не работала, на учете в центре занятости не состояла, материальной помощи детям не оказывала.
В октябре 2018 года она привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей.
По результатам проверки, проведенной прокуратурой города, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Более 120 человек были экстренно эвакуирован. Сейчас воздушное судно обследуют сотрудники...
|
Жители южной столицы Кузбасса изумились, когда заметили на улицах города мужчину в одних шортах....
|
Региональное управление МЧС предупреждает жителей Тюменской области о резком ухудшении погоды. На...
|
Вечером семейная пара была рядом с собственным гаражом. Женщина, находясь за рулём транспортного...