В Мариинске на 30 суток приостановлена деятельность детского сада из-за повышенной концентрации радиоактивного газа радона

30 августа 2019 года в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что при проведении плановой выездной проверки двух зданий дошкольного образовательного учреждения сотрудниками Мариинского территориального отдела Роспотребнадзора было выявлено повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада.

Так, уровень максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе в игровых комнатах, в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей детским садом составил от 218,14 до 262,34 Бк/м3 (при норме не более 200 Бк/м3).

При этом в холле (приёмной групп) одного из зданий показатель содержания радона составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы – 851,76 Бк/м3.

Продукты распада радона, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги; повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку легких; альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов; продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, вызывая сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма.

Выявленное повышенное содержание радона является нарушением как норм Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», так и норм радиационной безопасности, влекущим административную ответственность, предусмотренную статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель дошкольного учреждения с выявленными правонарушениями согласилась и пояснила, что в настоящее время предпринимаются меры к их устранению.

С учетом того, что установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью детей и работников учреждения, а также учитывая время, необходимое для устранения нарушений, судьями Мариинского городского суда Кемеровской области постановлено подвергнуть муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников № 9 «Аленка» наказанию в виде административного приостановления деятельности (эксплуатации) обоих зданий учреждения сроком на 30 суток, исчисляя срок с 28 августа 2019 года.

Вынесенные судьями Мариинского городского суда Кемеровской области постановления об административных правонарушениях приведены в исполнение, но могут быть обжалованы в Кемеровский областной суд в течение 10 суток.



Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев