В Мариинске на реке Кия прошли массовые купания

Суд Новокузнецка заступился за кота, которого «обидел» ветеринар Житель Новокузнецка обратился за помощью к ветеринару, но вскоре об этом решении он пожалел. Коту...

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев окунулся в прорубь в Крещение Сергей Цивилев окунулся в крещенскую купель. Видео, на котором запечатлен обряд, супруга...

Илья Середюк рассказал, сколько кемеровчан привились от коронавируса Кузбассовцев призывают массово приходить на вакцинацию от COVID-19. Как сообщил Илья Середюк, в...