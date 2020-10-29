В Мариинске начинается отлов безнадзорных животных

По муниципальному контракту подрядная организация выезжает на место, которое указал заявитель. Cогласно действующего законодательства, подрядчик отлавливает безнадзорных животных и отвозит их в приют, который находится на территории бывшего ветеринарного комплекса в поселке Калининский. Здесь их осматривает ветеринарный врач.

Животные находятся в приюте в течение месяца. За это время их прививают, стерилизуют и крепят на ухо бирку, которая позволяет в дальнейшем идентифицировать животное. Эвтаназия (умерщвление) животного запрещена! Кроме вынужденных случаев и по разрешению ветврача. После передержки, если животное не агрессивное, его выпускают на прежнее место обитания. В обратном случае оно будет содержаться в приюте.

Процесс отлова и выпуска животного на прежнее место обитания фиксируется на видео и заносится в электронную базу. «Прошу вас позаботиться о своих питомцах и не оставлять их на улице без присмотра»,- обратился к жителям глава Мариинского района Александр Анатольевич Кривцов.