В Мариинске открылась мастерская Деда Мороза

В Кузбассе с 1-го января запрещена продажа пива на первых этажах жилых домов В Кузбассе с 1-го января запрещена продажа пенных напитков в точках, расположенных на первых этажах...

Более 200 катков работают на новогодних каникулах для кузбассовцев По информации администрации Правительства Кузбасса, места для катания на коньках оборудованы в 34...

В Новокузнецке ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями За последний день прошлого года и первый день наступившего инспекторы ГИБДД Новокузнецка выявили...