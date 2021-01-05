В Мариинске открылась мастерская Деда Мороза

Мастерица Вельхида Соотс провела в культурно-досуговом центре «Юбилейный» для всех желающих мастер-класс «Ангел на счастье!». Присутствующие с большим интересом погрузились в атмосферу творчества и фантазии.
Ребята и взрослые мастерили оригинальные елочные украшения в виде ангелочков из цветной бумаги, пайеток. Полученным результатом все остались довольны, и обязательно украсят изготовленными фигурками домашнюю зеленую красавицу.
Мастерская Деда Мороза не прекращает свою работу, и ждет в гости творческих девчонок и мальчишек.
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