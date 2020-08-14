В Мариинске открылась выставка-консультация «Ваш финансовый гид»

Почему убрали трамвайные пути на Металлургов в Новокузнецке Впечатлениями от поездки Сергей Цивилёв поделился в своём блоге в социальной сети. Но некоторые...

Чиновники Новокузнецка «профукали» несколько миллионов рублей Напомним, в прошлом году новокузнецкое ОАО "ПАТП-4" было уличено в неправомерном...

Власти рассказали, что делать прилетающим в Кемерово из других стран В мэрии отметили, что информацию собирают в соответствии с российским законодательством о...