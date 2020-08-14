В Мариинске открылась выставка-консультация «Ваш финансовый гид»

В рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы в городской библиотеке имени В. А. Чивилихина представлены брошюры, буклеты, и другие материалы, рассчитанные на широкий круг читателей.
Используя их все желающие, независимо от образования и уровня дохода, могут начать повышать свою финансовую грамотность уже прямо сейчас.
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