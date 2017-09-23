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В Мариинске открыли мемориальный камень в память о хирурге Василии Богонисе

Памятный камень установили на территории Мариинской городской больницы по инициативе медицинской общественности и жителей муниципалитета.

Василий Богонис в 1964 окончил лечебный факультет Кемеровского государственного медицинского института и прибыл в Мариинскую центральную районную больницу, где был принят на работу в должности врача-хирурга хирургического отделения.

В 1965-м работал в должности главного врача Благовещенской участковой больницы, с 1965 по 1967 годы – врач-хирург хирургического отделения, с 1967 по 1969 гг. – главный врач станции скорой медицинской помощи, 1969 -1970 гг. – хирург хирургического отделения, с 1970 года – заведующий хирургическим отделением, с марта 2009 года – врач хирург-консультант. В 1998 году Василий Михайлович совместно со специалистами Кемеровского областного центра медицины катастроф в Мариинске организовал многопрофильную бригаду экстренной специализированной медицинской помощи постоянной готовности, в которой Василий Богонис работал врачом-хирургом.

«Клиника Богониса» в 80-90-е годы XX века была развернута на 80 коек на втором этаже хирургического корпуса стационара. Хирургическая помощь оказывалась практически по всем профилям, в отделении работало до 12 специалистов, из них 9 хирургов. За год в отделении в среднем получали лечение до 2 тыс. пациентов, в операционном блоке проводилось до 1,5 тыс. оперативных вмешательств больным с различной хирургической патологией в плановом и экстренном порядке.

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
23/09/2017
Культура
Мариинск
Новости Кузбасса

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