В Мариинске отметили 30-летний юбилей ансамбля «Хорошее настроение»

На сцене культурно-досугового центра «Юбилейный» состоялся праздничный концерт. Юбиляры подарили зрителям лучшие концертные номера, любимые песни, популярные хиты, и, конечно же, премьеры.

Ансамбль «Хорошее настроение» образовался во Дворце культуры спирткомбината в 1992 году. В репертуаре коллектива насчитывается более 80 песен: классические произведения, попурри, тематические композиции, песни советских композиторов 1960-1970-х годов, и, конечно же, песни о любви. В 2002 году, в десятилетний юбилей, коллектив получил звание «Народный».

За время существования ансамбля сменилось три руководителя. Основала, и многие годы возглавляла коллектив Елена Владимировна Тюпкина, далее – Светлана Анатольевна Лавриненко. С 2005 года ансамблем руководит Марина Витальевна Лиханова.

Любовь к песне объединила в коллектив людей разных профессий и возрастов. Участницы ансамбля дополняют друг друга голосами, заряжают энергией и позитивом. За тридцать лет пройден большой творческий путь, которым, по праву, можно гордиться. Коллектив неоднократно становился лауреатом и дипломантом фестивалей и конкурсов различных уровней. С участием ансамбля проводятся торжественные мероприятия, профессиональные и календарные праздники, народные гуляния, тематические вечера, концерты, творческие встречи и вечера отдыха.

Поздравить с днем рождения народный самодеятельный коллектив, ансамбль «Хорошее настроение» пришли председатель Совета народных депутатов Мариинского муниципального округа, председатель правления Мариинского городского отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Геннадий Тимофеевич Немцов, начальник управления культуры администрации Мариинского муниципального округа Светлана Анатольевна Острикова, а также бывшие участники коллектива Марина Борисовна Мезенцева и Светлана Александровна Кушакова.

В концертной программе выступили гости – вокальная группа «Шанс» (руководитель Надежда Уйманова), народный самодеятельный коллектив, ансамбль «Песня» (руководитель Лариса Черноусова), образцовый самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль «Забава» (руководитель Лилия Яковлева), вокальный ансамбль «Праздник» (руководитель Елена Штенко), студия бального танца «Олимп» и студия бального танца «Найс» (руководитель Ирина Кузьмина).