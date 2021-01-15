В Мариинске продолжается работа по проекту «Сибирская Австралия»

В рамках реализации проекта «Сибирская Австралия»: восстановление и презентация миру забытой 200-летней истории сибирского еврейского купечества» в гимназии № 2 Мариинска собрались историки из Мариинского, Чебулинского, Тисульского районов, Алтайского края, городов Москва, Томск, Белово, Кемерово.

С приветственным словом к участникам обратились руководитель школы практической истории Марина Геннадьевна Балашкина, председатель комитета по вопросам туризма и молодежной политики Законодательного собрания Кемеровской области Сергей Сергеевич Григорьев, заместитель главы Мариинского муниципального района по социальным вопросам Галина Алексеевна Малетина, а также директор Мариинской гимназии № 2 Ольга Юрьевна Кукшеева.

Итогом уже проделанной двухлетней работы школы стала демонстрация документального фильма «Мариинск. Деловые истории» (режиссер - Елена Ильинична Трошкина). Самые активные участники школы практической истории были награждены значками Добровольцев локальной истории.

Ведущим экспертом встречи стал Кирилл Павлович Гопиус - исследователь, модератор, эксперт по коммуникационным технологиям из города Москва. Он провел экспертную лекцию «Азы сторителлинга. Ключевые понятия создания личных историй и историй сообщества». Участники встречи получили прекрасную возможность на практике научиться составлять истории о сибирском купечестве, через осознание «Кто я и зачем рассказываю эту историю?».

В результате общения, обсуждений, обмена мнениями советов экспертов стал формироваться «Стори-банк купеческих историй» на основе материала, собранного 20 проектно-исследовательскими группами, работающими над восстановлением деловой истории мариинского купечества.