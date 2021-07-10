В Мариинске продолжается ремонт дворов

Более 2 млрд рублей поступит в Кузбасс по нацпроекту «Экология» Средства федеральной казны в размере 2 млрд 165 млн рублей будут выделены в рамках программы «...

В Кузбассе COVID-19 за сутки заболели еще 176 человек В Кемеровской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 176 местных жителей. Как...

Новокузнечане за месяц отдали более 41 млн рублей за проезд в общественном транспорте По словам начальника отдела контроля электронного проезда МБУ ЕЦОПП Алены Титухиной, за июнь 2021...