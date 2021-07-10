В Мариинске продолжается ремонт дворов

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2021 году преобразятся дворовые территории по ул. Ленина, 47, Ленина,49, Коммунистическая, 83, Юбилейная, 4б, Юбилейная, 16а, Юбилейная, 20а, Амурская,4а.
Подрядные организации приступили к благоустройству на всех объектах. Расчищают участки под асфальтирование, снимают верхний слой грунта бульдозерами и погрузчиками, выравнивают поверхности с помощью грейдеров, засыпают щебень с последующей утрамбовкой.
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