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В Мариинске произошла авария на водонапорной башне Красноярской железной дороги

В результате чрезвычайного происшествия без водоснабжения остались 1600 абонентов, 3 детских сада, 5 котельных.
Благодаря оперативным и слаженным действиям бригады НГЧ № 4 Ачинской дистанции путей, ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, ООО «Горводоканал», МКП ММР «Ресурс» авария была устранена в кратчайшие сроки.
Подача водоснабжения была восстановлена в этот же день.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
13/01/2021
Общество
Мариинск
Новости Кузбасса

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