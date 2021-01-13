В Мариинске произошла авария на водонапорной башне Красноярской железной дороги

В центре Новокузнецка из-за морозов полопались чугунные трубы «Водоканала» Как Сити-н прокомментировал ситуацию заместитель главы Новокузнецка по ЖКХ Антон Безгубов, авария...

Пыль, фенол, диоксид азота: чем дышали жители Кузбасса в декабре В Прокопьевске в декабре в 3,8 раза выше допустимой была концентрация пыли в Рудничном районе....

К концу недели в Кузбассе похолодает до -37 градусов В Кузбассе к концу рабочей недели похолодает до -37 градусов. Об этом сообщили синоптики...