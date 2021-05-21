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В Мариинске прошел очередной урок в академии ЭКОпочемучек

Это занятие в модельной библиотеке для детей и юношества было не совсем обычным. Третьеклассников гимназии № 2 пригласили в экологический театр. Артистами здесь были гимназисты, а зрителями их сверстники из школы № 1. В театре была показана эколого-краеведческая сказка «Что найдете на болоте?», которая сопровождалась познавательной слайд-презентацией.
Все, кто был приглашен в этот день в библиотеку, не только посмотрели интересный и познавательный спектакль, но и активно включились в беседу о природе Кузбасса, которую подготовили библиотекари. Ребята отвечали на вопросы о лесных обитателях, об охране природы, а также выполняли различные задания Лесовичка.

Культура
Образование
Мариинск
kuzbassnews.ru
21/05/2021
Культура
Образование
Мариинск

Новости Кузбасса

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