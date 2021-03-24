В Мариинске прошел региональный фестиваль-конкурс «Виктория», посвященный 300-летию Кузбасса

С новокузнецких дорог третью неделю отводят талую воду Работы по отводу воды с городских дорог и пешеходных зон продолжаются третью неделю, задействованы...

В Новокузнецке отремонтируют дороги на 14 улицах В городе отремонтируют 14 участков дорог, при их выборе учитывались состояние покрытий, количество...

В Кузбассе пациентам с сердечной недостаточностью начали вживлять подкожные дефибрилляторы В Кузбассе пациентам с сердечной недостаточностью начали вживлять подкожные дефибрилляторы. Сегодня...