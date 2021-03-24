В Мариинске прошел региональный фестиваль-конкурс «Виктория», посвященный 300-летию Кузбасса

С приветственным словом к участникам четвертого отборочного тура XX регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория» обратился председатель Совета народных депутатов Мариинского муниципального района, председатель правления Мариинского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Геннадий Тимофеевич Немцов.
Солисты и творческие коллективы из Мариинского района, Чебулинского, Тяжинского, Ижморского, Тисульского и Яйского округов, городов Анжеро-Судженск и Тайга выступили в жанрах «Вокал» и «Художественное слово».
Финалисты отборочных туров примут участие в Гала-концерте, который состоится 9 мая в городе Кемерово.
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