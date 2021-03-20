В Мариинске прошли учения по действиям сил и средств района в паводковый период

Трассу Кемерово – Новокузнецк перекроют на два дня Трассу Кемерово – Новокузнецк перекроют на два дня, субботу и воскресенье.

В Кузбассе подписаны соглашения о повышении зарплаты работникам угольных предприятий Как отметил заместитель губернатора, основные задачи договоренностей - повышение в 2021 году...

В Кузбассе за сутки COVID-19 заболели 44 человека Всего с начала пандемии в Кузбассе было выявлено 32 780 случаев COVID-19. Из заболевших 31 865...