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В Мариинске прошли учения по действиям сил и средств района в паводковый период

К ежегодным учениям были привлечены все звенья территориальной подсистемы РСЧС: оперативные группы полиции и ГИБДД, сотрудники и спецтехника МЧС, специалисты социальной защиты населения, аварийно-восстановительные отряды служб ЖКХ, медицинские бригады, спасатели и представители ГИМС. Всего было задействовано 53 человека и 22 единицы техники.
В ходе учений были отработаны действия при угрозе возможного подтопления. Отработана система оповещения населения. Детально проанализированы все домовладения, попадающие в зону подтопления. Составлены списки маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями. Были определены схемы эвакуации людей и вывоза сельскохозяйственных животных из зоны подтопления.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
20/03/2021
Общество
Мариинск
Новости Кузбасса

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