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В Мариинске реализуется проект светодиодной подсветки зданий и общественных пространств

По-новому теперь смотрится здание городской библиотеки имени Владимира Чивилихина. Подрядная организация, подарила городу архитектурную подсветку фасада библиотеки.
К 300-летию города компания АО «Транснефть» сделала замечательный подарок - световое освещение городского парка 3D иллюминацией. Это оборудование предназначено для круглогодичной работы при любых погодных условиях. Ночная подсветка деревьев преобразила ландшафт парка.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
05/09/2020
Общество
Мариинск
Новости Кузбасса

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