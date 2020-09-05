В Мариинске реализуется проект светодиодной подсветки зданий и общественных пространств

Минздрав России выделил Кузбассу 4 100 доз вакцины от коронавируса Минздрав России выделил Кузбассу 4 100 доз вакцины от коронавируса, но о сроках поставки пока...

Сентябрь принесёт в Кемеровскую область заморозки и дождь со снегом Синоптики пояснили, что на текущее состояние погоды оказывает существенное влияние высотный циклон...

Мэрия рассказала о судьбе дома на Островского, 27 в Кемерове «Дом на улице Островского, 27 имеет статус объекта культурного наследия муниципального значения,...