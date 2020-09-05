В Мариинске реализуется проект светодиодной подсветки зданий и общественных пространств

По-новому теперь смотрится здание городской библиотеки имени Владимира Чивилихина. Подрядная организация, подарила городу архитектурную подсветку фасада библиотеки.
К 300-летию города компания АО «Транснефть» сделала замечательный подарок - световое освещение городского парка 3D иллюминацией. Это оборудование предназначено для круглогодичной работы при любых погодных условиях. Ночная подсветка деревьев преобразила ландшафт парка.
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