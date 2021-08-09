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В Мариинске ремонтируют дороги в частном секторе

Подрядная организация выполняет работы по грейдированию дорог с песчано-гравийным покрытием. Всего отгрейдировано 260 км дорог.
В настоящее время уже произведены работы в микрорайонах: Посёлок, Путиловка, Спиртзавод, 5-й Микрорайон, Лесозавод.
Также будут отгрейдированы дороги в микрорайонах: Сибстрой, Почтовка, Металлист и Баим.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
09/08/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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