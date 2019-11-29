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В Мариинске Росгвардия взяла под защиту музейные ценности

Мариинский филиал вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии заключил соглашение по оказанию государственной охраны с городскими музеями. Под защиту силового ведомства взяты: Музей истории г. Мариинска, Литературно-мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина и музей «Береста Сибири». Теперь за безопасность посетителей и сохранность экспонатов будут отвечать бойцы Росгвардии.

Все объекты оборудованы техническими средствами охраны – кнопками экстренного вызова групп задержания. С персоналом организации стражи правопорядка провели инструктаж по алгоритму действий при совершении преступных посягательств на объект.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Культура
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Мариинск
kuzbassnews.ru
29/11/2019
Культура
Общество
Мариинск
Новости Кузбасса

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