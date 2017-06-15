В Мариинске состоялась встреча по вопросам обеспечения безопасности отдыха детей во время летнего отдыха

В Мариинске представители прокуратуры приняли участие в рабочей встрече, посвященной вопросам обеспечения безопасности отдыха детей во время летнего отдыха в 2017 году.

Встреча проведена в администрации Мариинского муниципального района. На ней присутствовали председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области, заместител глав администраций и руководители управлений образования Мариинского, Чебулинского, Тяжинского и Тисульского муниципальных районов, руководитель отдела управления Роспотребнадзора.

Предметом обсуждения являлся вопрос готовности образовательных учреждений к организации летнего отдыха детей в детских лагерях. Особое внимание уделено вопросам соблюдения противопожарных правил, санитарного и технического состояния мест отдыха и купания.

Старший помощник прокурора города Оксана Ермакова в своем выступлении обратила внимание на нарушения законодательства, допущенные в сфере организации отдыха и оздоровления детей летом 2016 года, об изменениях законодательства, регулирующего эти вопросы, а также разъяснила, какая ответственность наступает в случае нарушения прав детей на безопасный летний отдых.

Вопрос готовности образовательных учреждений к организации летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях и состояние законности в этой области находится на постоянном контроле прокуратуры Мариинска.