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В Мариинске состоялось открытие лыжного сезона

В городском парке имени А. В. Суворова на старт вышли спортсмены из Мариинского, Чебулинского и Тяжинского округов. Лыжники соревновались по возрастным группам на дистанциях от 1 до 5 км.
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Марины Николаевны Алексеевой.
Победителями лыжной эстафеты стали Ия Кузнецова (Тяжинский округ), Вероника Боженкова, Александр Русин, Дарья Леоньева, Дмитрий Маркидонов, София Иванова, Николай Черданцев и Никита Шаркунов (Мариинский округ), Егор Петров (Чебулинский округ).
На дистанции 3 км среди мальчиков 2009-2010 годов рождения свободным стилем воспитанник Тяжинской ДЮСШ Степан Ануфриев занял третье место, с результатом 12 минут 45 секунд.

Спорт
Верх-Чебула
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/12/2022
Спорт
Верх-Чебула
Мариинск
Тяжин
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