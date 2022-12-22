В Мариинске состоялось открытие лыжного сезона

В городском парке имени А. В. Суворова на старт вышли спортсмены из Мариинского, Чебулинского и Тяжинского округов. Лыжники соревновались по возрастным группам на дистанциях от 1 до 5 км.

Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Марины Николаевны Алексеевой.

Победителями лыжной эстафеты стали Ия Кузнецова (Тяжинский округ), Вероника Боженкова, Александр Русин, Дарья Леоньева, Дмитрий Маркидонов, София Иванова, Николай Черданцев и Никита Шаркунов (Мариинский округ), Егор Петров (Чебулинский округ).

На дистанции 3 км среди мальчиков 2009-2010 годов рождения свободным стилем воспитанник Тяжинской ДЮСШ Степан Ануфриев занял третье место, с результатом 12 минут 45 секунд.