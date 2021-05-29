В Мариинске состоялось первенство по велодвоеборью

В Кемерово на День города выступит солист Burito Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал новое распоряжение. Этим документом он разрешил...

В Кузбассе суд присяжных вынес вердикт двум мужчинам, сбросившим знакомого с 8 этажа Суд присяжных признал достаточными собранные следственными органами доказательства в отношении двух...

Протестующих против рубки деревьев под дорогу задержали в Кемерове Жители Рудничного района Кемерова на улице Институтская уже около месяца выступают против вырубки...