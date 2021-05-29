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В Мариинске состоялось первенство по велодвоеборью

В соревнованиях, посвященных 300-летию Кузбасса, участвовали команды Мариинского района, Чебулинского и Тяжинского округов.
Сначала прошел велокросс, а затем ребята соревновались в фигурном вождении. Здесь спортсменов ждали непростые испытания – «змейка», проезд по трем планкам, «сюрпляс» (стояние на велосипеде без опоры на землю).
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы Кирилл Бабицкий, Сергей Спило, Кирилл Спило, Егор Сердаковский и Петр Тимченко под руководством тренера-преподавателя Марины Николаевны Алексеевой.
Несмотря на сложные погодные условия (во время соревнований шел дождь), все ребята выступили достойно. Петр Тимченко занял третье место.

Спорт
Верх-Чебула
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/05/2021
Спорт
Верх-Чебула
Мариинск
Тяжин

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