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В Мариинске состоялся отборочный тур фестиваля-конкурса казачьей культуры

В рамках второго отборочного тура XIX Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры «Кузнецкая вольница», посвященного 300-летию Кузбасса, 15 творческих коллективов из Тисульского, Тяжинского, Чебулинского округов, Мариинского района и города Кемерово представили зрителям и жюри более 30 танцевальных и песенных номеров фольклорно-этнографического репертуара.
Победители отборочных туров примут участие в гала-концерте, который состоится 22 мая в музее-заповеднике «Томская Писаница».

Культура
Верх-Чебула
Кемерово
Мариинск
Тисуль
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kuzbassnews.ru
19/04/2021
Культура
Верх-Чебула
Кемерово
Мариинск
Тисуль
Тяжин

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