В Мариинске состоялся отборочный тур фестиваля-конкурса казачьей культуры

В Кузбассе выросла средняя зарплата По итогам января — февраля 2021 года в Кузбассе средняя зарплата составила 43 802 рубля. В...

В Кузбассе за два года снесли около 1,5 тыс. заброшенных и недостроенных зданий Власти Кузбасса с 2019 года снесли около 1,5 тыс. заброшенных и недостроенных зданий, которые...

В Новокузнецке водитель автобуса заснул за рулём и попал в ДТП — есть пострадавшие Другие обвинили водителя в непрофессионализме. Ранее ВашГород.ру писал, что с момента транспортной...