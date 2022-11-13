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В Мариинске состоялся традиционный XV легкоатлетический забег «Мариинский Кросс-экстрим»

На территории загородного оздоровительного лагеря «Арчекас» на старт вышли команды Мариинского и Чебулинского округов, города Тайги, поселков Яя, Ижморский и Тяжинский. Также приехали команды ветеранов. Всего в легкоатлетическом забеге приняло участие около 100 спортсменов.
Ребята бежали дистанцию 1 км и 3 км, женщины 5 км, мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше – 10 км. Поселок Тяжинский представляли 14 воспитанников детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Марины Николаевны Алексеевой.
По итогам соревнований на дистанции 1 км в возрастной группе девочки 2012 года рождения и младше второе место заняла Ия Кузнецова с результатом 3 минуты 34 секунды. В возрастной группе мальчики 2010-2011 годов рождения на третье место с результатом 3 минуты 19 секунд вышел Кирилл Воронцов.
На дистанции 3 км в возрастной группе юноши 2005-2007 годов рождения Иван Иванов занял третье место с результатом 10 минут 23 секунды. В возрастной группе девушки 2005-2007 годов рождения Мария Гуцеляк на третьем месте с результатом 12 минут 04 секунды. В возрастной группе юноши 2008-2009 годов рождения Иван Пряхин занял второе место с результатом 10 минут 38 секунд.

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kuzbassnews.ru
13/11/2022
Спорт
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тайга
Тяжин
Яя
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