В Мариинске суд назначил судебный штраф сельской жительнице, которая сожгла сено знакомого из соседнего села

Женщина подожгла сено в качестве мести за то, что знакомый житель из соседнего села отказался с ней выпить спиртное, прогнав её от ворот дома.

В ходе рассмотрения материалов уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в середине августа 2019 жительница одного из сёл Мариинского муниципального района находилась в соседнем селе на похоронах. Выпив на поминальном обеде спиртное, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила сходить к своему знакомому, чтобы вместе с ним помянуть умершего. Подойдя к дому, стала стучать в ворота. Однако хозяин дома отказался выпивать с ней, начал ругаться и прогнал её от дома. Её это очень сильно обидело и разозлило, так как она считала, что нельзя таким образом поступать со своими знакомыми. В результате в качестве мести она решила поджечь сено, находящееся во дворе. Обойдя дом, она проникла во двор и совершила задуманное. Так как погода была безветренная и без дождя, сено мгновенно вспыхнуло. Когда тюки сена разгорелись (а их было около 40 штук), она поняла, что натворила, и выбежала со двора на улицу, а позже ушла домой. Затем к ней приехали сотрудники полиции и доставили в отдел, где она добровольно рассказала о содеянном, написав явку с повинной.

При проведении предварительного расследования обвиняемая искренне раскаялась в содеянном и полностью возместила причинённый материальный ущерб.

В связи с тем, что совершённое преступление, предусмотренное частью второй статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога) является преступлением средней тяжести, обвиняемая ранее не судима, ущерб возместила полностью, следователь обратился с постановлением о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При указанных обстоятельствах суд посчитал возможным прекратить уголовное дело в отношении обвиняемой, и назначил ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей с его уплатой в срок до 20 декабря 2019 года.

При этом обвиняемой разъяснено, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок штраф будет отменён, и она будет привлечена к уголовной ответственности за совершённое преступление.

Следует отметить, что санкция части второй статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев