В Мариинске суд в третий раз приостановил эксплуатацию рентген-кабинета местной больницы в связи с нарушениями норм радиационной безопасности при использовании рентгеновского маммографа
При проведении проверки территориальным отделом Роспотребнадзора в очередной раз было выявлено, что в Мариинской городской больнице отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с рентгеновским маммографом МР-01-«ТМО» (источником ионизирующего излучения) санитарным правилам, что создаёт непосредственную угрозу здоровью и радиационной безопасности персонала учреждения и пациентов.
В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что по состоянию на 9 часов 30 минут 22 октября 2019 года в городской больнице эксплуатация рентгенодиагностического кабинета № 117 с источником ионизирующего излучения (рентгеновским маммографом МР-01-«ТМО»)
осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с указанным маммографом санитарным правилам, что является нарушением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и требований радиационной безопасности при эксплуатации медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения.
Представитель Мариинской городской больницы с административным правонарушением согласилась и пояснила, что маммограф в настоящее время сломан и документы на его списание переданы в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. Когда будут согласованы все документы – неизвестно.
При определении вида административного наказания за совершённое правонарушение суд учёл как отсутствие смягчающих обстоятельств, так и то, что ранее медицинское учреждение ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение 11 июня и 25 июля 2019 года.
С учётом того, что установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью и радиационной безопасности персонала учреждения и пациентов, а также учитывая время, необходимое для устранения выявленных нарушений, суд постановил приостановить эксплуатацию рентгенодиагностического кабинета с рентгеновским маммографом сроком на 90 суток, исчисляя срок наказания с 22 октября 2019 года.
Вынесенное судом постановление было обращено к немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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