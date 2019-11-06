В Мариинске суд в третий раз приостановил эксплуатацию рентген-кабинета местной больницы в связи с нарушениями норм радиационной безопасности при использовании рентгеновского маммографа



При проведении проверки территориальным отделом Роспотребнадзора в очередной раз было выявлено, что в Мариинской городской больнице отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с рентгеновским маммографом МР-01-«ТМО» (источником ионизирующего излучения) санитарным правилам, что создаёт непосредственную угрозу здоровью и радиационной безопасности персонала учреждения и пациентов.



В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что по состоянию на 9 часов 30 минут 22 октября 2019 года в городской больнице эксплуатация рентгенодиагностического кабинета № 117 с источником ионизирующего излучения (рентгеновским маммографом МР-01-«ТМО»)

осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с указанным маммографом санитарным правилам, что является нарушением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и требований радиационной безопасности при эксплуатации медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения.

Представитель Мариинской городской больницы с административным правонарушением согласилась и пояснила, что маммограф в настоящее время сломан и документы на его списание переданы в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. Когда будут согласованы все документы – неизвестно.

При определении вида административного наказания за совершённое правонарушение суд учёл как отсутствие смягчающих обстоятельств, так и то, что ранее медицинское учреждение ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение 11 июня и 25 июля 2019 года.

С учётом того, что установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью и радиационной безопасности персонала учреждения и пациентов, а также учитывая время, необходимое для устранения выявленных нарушений, суд постановил приостановить эксплуатацию рентгенодиагностического кабинета с рентгеновским маммографом сроком на 90 суток, исчисляя срок наказания с 22 октября 2019 года.



Вынесенное судом постановление было обращено к немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток.



Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев