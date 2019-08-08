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В Мариинске в суд направлено уголовное дело о присвоении в особо крупном размере

Прокурор Мариинска утвердил обвинительное заключение и направил в суд дело по обвинению женщины в присвоении в особо крупном размере.

По версии следствия, 35-летняя обвиняемая, занимая должность руководителя Мариинского отделения страхового акционерного общества, присвоила страховые премии, подлежащие перечислению на счет организации. Страховому обществу причинен ущерб более 1 млн. 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Прокурор города направил дело в суд для рассмотрения по существу. Закон предусматривает за данное преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
08/08/2019
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