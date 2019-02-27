В Мариинске во время пожара в частном доме погибли люди

27 февраля, около пяти часов утра, в МЧС поступил сигнал о возгорании в частном доме по улице Коммунистической в Мариинске. Загорелся деревянный дом. По предварительной информации в нем погибли шесть человек, в том числе ребенок. Неизвестна судьба еще двух детей.

В настоящее время на месте пожара работают спасатели МЧС, следственная группа, в числе которой следователи-криминалисты, на место происшествия выехало руководство следственного управления. По предварительной информации в деревянном одноэтажном доме находилось три квартиры, две из которых нежилые. В жилище было печное отопление, на приусадебном участке обнаружены бензопила и свежераспиленные дрова. Устанавливается, кем друг другу приходились потерпевшие, выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах.

Специалисты МЧС устанавливают предварительную причину возгорания. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, а также пожарно-техническая по установлению причины возгорания.

На место происшествия выехал прокурор Мариинска Алексей Салашин.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту пожара, находится на контроле прокуратуры Мариинска.